Por contagios de Covid-19, SCT pide pagar con TAG o tarjeta de crédito en casetas

Ante el reporte de contagios de Covid-19 de trabajadores que laboran en casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Javier Jiménez Espriú, titular de Comunicaciones y Transportes (SCT), solicitó a los automovilistas que procuren pagar con el dispositivo TAG o con tarjeta de crédito para evitar más casos de contagios.

En breve entrevista con medios afuera de Palacio Nacional, el secretario señaló que son menos de 10 los trabajadores de la dependencia federal de los que se han tenido reporte de contagio, pero aseguró que ninguno se encuentra en estado crítico.

“Hemos pedido a la gente que en la medida de lo posible (su pago) sea con el TAG o con tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene TAG, no todo el mundo tiene la tarjeta de crédito, pero las gentes que tocan el dinero están con guantes y cuidando mucho y sabiendo que, por más que tengan guantes y demás, que no deben tocarse la cara”.