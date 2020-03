Por coronavirus, suspenden recarga de energía en Zona Arqueológica de Tula

El equinoccio de primavera es una de las fechas preferidas por los turistas para acudir a las zonas arqueológicas a "cargarse de energía".

Sin embargo, este año no podrán acudir a la Zona Arqueológica de Tula (ZAT) porque permanecerá cerrada el 21 y 22 de marzo derivado de las medidas preventivas contra el coronavirus (covid-19).

Durante entrevista, Alejandro Gasca Cruz, encargado de la ZAT, comentó que la tarde del jueves se le dio la instrucción de que se deberá cerrar el inmueble los días sábado 21 y domingo 22 para retomar actividades normales el lunes 23 de marzo en horario de 9:00 a 17:00 horas.

El Instituto (Nacional de Antropología e Historia) está tomando cartas en el asunto y previendo que, lamentablemente, no haya reuniones como todos los años en la zona arqueológica, se nos informó que se cierra por el problema de salud".

Explicó que hasta la mañana de ayer recibieron llamadas para preguntar si tendrían servicio y se les estuvo diciendo que, hasta ese momento, no había instrucciones de cerrar pero se les exhortó a posponer su visita.

Por ello, Gasca Cruz reiteró que aunque el lunes se retoman actividades normales, se recomienda atender las medidas sanitarias y evitar salir de casa por razones que no sean prioritarias.

Les decimos a las personas que valoren la situación, la zona arqueológica no se mueve, los atlantes no se mueven como hay muchos mitos que dicen que sí (ríe), y no se van a mover, entonces la prioridad es la salud de las personas".