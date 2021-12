Por falta de denuncias, menos de 50% de detenciones en Actopan terminan en proceso legal

Ante inexistencia de denuncias, menos de 50 por ciento de las 939 detenciones de presuntos delincuentes realizadas este año por parte de Seguridad Pública municipal de Actopan, enfrentan algún proceso legal.

Roberto García Vite, director del área, aseveró que pese a que el departamento a su cargo ha implementado diferentes estrategias para enfrentar la delincuencia en la región y lograr la detención y puestas a disposición de presuntos delincuentes, la apatía de las personas, falta de interés y una idea equívoca sobre denunciar delitos, son factores que impiden que los responsables reciban castigo conforme a la ley.

"Aquí ya no es culpa de nosotros, ya que como primera instancia estamos haciendo lo correcto y nuestro trabajo al capturar a los inculpados, pero mientras la gente no vaya y realice la denuncia en su contra no pueden permanecer retenidos y terminan por salir libres", señaló.

Explicó que ante la ausencia de personas que denuncien haber sido víctimas de delitos, a las personas detenidas únicamente se les acusa por falta administrativa, la cual no puede ser castigada más que con 36 horas máximas de detención, pues no existe ningún proceso legal que se pueda iniciar al no haber parte afectada.

García Vite lamentó además que víctimas de delitos usen plataformas como Facebook para exponer quejas y denuncias ante ilícitos como robo de vehículos, comercios o cualquier otro. "Prefieren exponerlo aquí (redes sociales) cuando esto no representa ninguna instancia ni autoridad competente para denunciar los casos", puntualizó.

Las noticias de AM en

Síguenos