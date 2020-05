"Por favor llame a la policía"; captan a supuesto notario del Edomex cuando agrede a mujer

Naucalpan, Méx.- La agresión de un presunto notario a su esposa, captada en video, quien sería sacada de su casa en plena pandemia por Covid-19, fue cuestionada por Colegios de Notarios y por la diputada Karina Labastida, quien informó que la Fiscalía del Estado de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mexiquense ya investigan el caso.

En redes sociales circula un video en el que se observa que un hombre, presuntamente notario del Estado de México, con sede en Naucalpan, jala en repetidas ocasiones a una mujer, quien pide auxilio en la calle, mientras está en el piso.

“¡Por favor llame a la policía, mírelo cómo se está poniendo”. Una persona que iba pasando intentó ayudar, sin embargo se fue del lugar al conocer que son pareja, “pero es su esposo” y se retira argumentando que no puede hacer nada.



-“¡No me puedes sacar Horacio!”, grita enfática la mujer.



-¿Por qué no?, le responde quien presuntamente es su marido.



-“Es mi casa y no me puedes sacar de ahí”, le argumenta la mujer mientras está hincada en el piso de la calle.



-“Me las das por las buenas o por las malas”, repite el hombre quien trata de quitarle unas llaves.



-“Me estás amenazando” solloza la mujer, quien empuja la puerta donde el hombre trata de impedirle el paso.



-“¡Déjame, no te voy a dar las llaves!” grita la mujer, mientras el hombre la jala de su ropa interior al meter su mano al pantalón de ella.



-¡Suéltame, me estás lastimando, entiéndelo! grita la mujer, “¡esta es mi casa no me puedes sacar de aquí!”.



“¡Tú no tienes nada aquí!”, le responde el hombre que fue identificado como Horacio, presunto notario del Estado de México.



Policías de género de Naucalpan, acudieron al auxilio de la señora para bridar apoyo y asesoría, sin embargo ella les informó que ella atendería el caso con sus abogados, informaron autoridades locales.

No obstante el Colegio de Notarios de la Ciudad de México lamentó el hecho, aunque apuntaron que no tienen facultades de actuación, pues la persona que se menciona no es miembro de ese Colegio. “No obstante, promovemos respeto total a las mujeres y consideramos reprobable e injustificada cualquier agresión en su contra”.

La legisladora Karina Labastida quien preside comisión de violencia de género, afirmó que “me he manifestado desde hace años en contra de la violencia contra las mujeres, desde lo más mínimo, hasta los asuntos más graves y esta nop es la excepción”.