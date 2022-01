Por fin, Congreso de Hidalgo aprueba presupuesto 2022

A horas de que termine el 2021 y con acusaciones de traición, las y los diputados de la LXV Legislatura de Hidalgo aprobaron el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 por 54 mil 892 millones 979 mil 114 pesos, con 25 votos a favor y cuatro en contra, luego de parar por más de una semana el reloj legislativo.



Con reproches de traición por el olvido en el presupuesto, de regiones como la Huasteca o la Otomí Tepehua, además del gremio magisterial, la noche de este 31 de diciembre se aprobó el presupuesto con el que contará cada sector del gobierno de Hidalgo, el cual consta de 54 mil 892 millones 979 mil 114 pesos.



En el registro de oradores, el primer turno fue para el diputado de Nueva Alianza, José Noé Hernández Bravo, quien acusó abiertamente tintes de traición con los que, a su parecer, se discutió el presupuesto por dejar en el olvido a muchas regiones indígenas y al sector magisterial que no tendrá recurso para bonos y jubilaciones.



“Cómo es posible que para el apartado de comunicación de gobierno se den 600 millones y para los maestros que luchan por su jubilación no dieron nada, esto es una traición al pueblo y al presidente”, comentó el diputado aliancista.



Acto seguido, como respuesta, el legislador titular de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, Jesús Osiris Leines Medécigo, comentó que todos los rubros fueron atendidos, al resaltar las inasistencias del diputado inconforme a las reuniones de trabajo.



“Basta con ver las asistencias del diputado José Noé Hernández Bravo a las mesas de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para saber que no estuvo presente en muchas”, señaló Osiris Leines.



De igual manera, la diputada de la bancada turquesa, María Adelaida Muñoz Jumilla y el legislador morenista Andrés Caballero Cerón, manifestaron su postura en contra, al considerar los rubros de salud, educación y agropecuario como olvidados por el presupuesto 2022.



Cabe señalar que el dictamen tuvo cuatro votos en contra, los cuales fueron de los diputados aliancistas María Adelaida Muñoz Jumilla y José Noé Hernández Bravo, además de los morenistas Sharon Macotela y Andrés Caballero.

