¡Por fin! Pagan parte de aguinaldo a trabajadores del ayuntamiento de Pachuca

Además de recibir el primer pago del aguinaldo correspondiente a 45 días de sueldo, los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) contaron con la reactivación de su servicio médico en la Cruz Roja.

La alcaldía de Pachuca solventó el pago de la primera parte de aguinaldos para los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), el resto tiene que llegar antes del 6 de enero, aseguró su secretario general Percy Espinosa Bustamante.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el líder sindical Percy Espinosa confirmó que el ayuntamiento capitalino desembolsó aproximadamente 23 o 24 millones de pesos para pagar 45 días de aguinaldo a sus trabajadores, además de reanudar su servicio médico, suspendido unas horas por falta de pago por parte del ayuntamiento.

Por consiguiente, de acuerdo con los convenios de trabajo entre ambas partes, la segunda mitad del pago, correspondiente a 29 días de sueldo, debe ser cubierta por la alcaldía antes del 6 de enero del próximo año, refirió Espinosa Bustamante.

Dicha prestación, explicó, está señalada en el artículo 66 de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Pachuca, donde se estipula que los agremiados tienen derecho a 74 días de salario como aguinaldo anual o lo equivalente que lleven laborando.

Ante esta situación, Percy Espinosa indicó que las manifestaciones previstas para los próximos días en la capital hidalguense quedaron descartadas; sin embargo, espera que el ayuntamiento cumpla con lo establecido durante los primeros días de 2022 para no pensar nuevamente en movilizar a sus agremiados.

Las circunstancias por las que atravesaba el sindicato por la falta de pagos de la primera parte del aguinaldo era crítica, según manifestó el líder sindical, ya que pudo afectar de manera significativa a sus agremiados en esta temporada de vacaciones; aseveró que muchos de los integrantes son de regiones huastecas o alejadas de la capital hidalguense y ocupan el dinero para sus traslados.

(Sergio Baños) piensa que nos deja sin dinero para ir a las playas de Cancún, Los Cabos, Chetumal, Playa del Carmen, no es eso, para nada, les echaron a perder el plan de ir a visitar a sus familias a la Huasteca, a la sierra hidalguense, no las pueden visitar por la lejanía que existe y ahora más sin dinero del aguinaldo no van”, declaró en días pasados Espinosa Bustamante.