Por inundaciones Victoria perdió hasta su mascota; exige solución

Hace seis años Victoria Almazán llegó a vivir al fraccionamiento Residencial Victoria, municipio Zempoala, ubicado al sur de la capital hidalguense, con la ilusión de brindarle a su pequeña hija un espacio seguro para vivir, sin imaginar que se convertiría en una pesadilla.

Victoria es una de las personas más afectadas en esa zona por las temporadas de lluvias, debido a las inundaciones en las que el nivel del agua llega a sobrepasar un metro de altura, situación que le ha causado uno de los peores momentos de su vida al perder bienes materiales y, aún más importante, a su mascota.

En entrevista, la mujer dijo que el agua de lluvia no es el único problema, pues se suma el foco de infección ocasionado al desbordarse el drenaje en las casas, lo cual le causa preocupación por la salud de su hija y porque el hedor casi deja inhabitable su vivienda.

EL PEOR DÍA

Tras dos años de vivir en dicho fraccionamiento, el curso de la vida de Victoria era normal al ser un sitio aceptable, pero en 2017 la temporada de lluvia destapó las irregularidades en la construcción, ya que hubo una gran inundación en la que el agua alcanzó un metro y medio de altura.

Ese día yo no estuve en mi casa, pero cuando llegué, imagínate el momento, abrir la puerta, ver tus muebles todos mojados con un olor insoportable, entrar al patio y ver a tu perrita muerta, las lágrimas y el coraje que me dio no te los puedo describir, es un sentimiento que no se le desea a nadie”, declaró.

Después de pasar el mal trago, Victoria Almazán decidió acudir a las oficinas del fraccionamiento para comentar su situación, pero al llegar, dijo, recibió mal trato y una actitud déspota por parte de los trabajadores del lugar, quienes le mencionaron: “Usted eligió vivir ahí”.

Debido a lo anterior Victoria decidió denunciar. El contrato que recibió al comprar la casa, aseguró, fue por parte de una empresa; sin embargo, al realizar su denuncia las autoridades le comentaron que había un error, pues la vivienda no pertenecía a esa firma y encontrar al responsable ha sido una tarea imposible, dijo.

Al no proceder su denuncia, los vecinos le comentaron que tenía derecho a un seguro que fue otorgado al momento de la compra de la vivienda, pero de igual forma esta petición no prosperó.

Me negaron el seguro, me fui a Profeco, me ayudaron un poco pero después de mucho tiempo lo único que podían hacer era cambiarme mis puertas que nada tenían que ver con la situación”, comentó.

Añadió que: “Al conocer mi caso, el municipio me envió una sala, pero eso no soluciona el problema, ya que cada temporada de lluvia sucede lo mismo, lo que queremos es que nos pongan un dren pluvial de calidad, un drenaje de calidad, no un tubo de 20 centímetros para todas las casas que forman parte de la privada”.

El año pasado Victoria realizó modificaciones en su vivienda por recomendación de Protección Civil. Implementó una válvula check y cambió la dirección de caída de agua de su entrada, pero no sirvieron para solucionar el problema pues todavía padece inundaciones.

Necesitamos que las autoridades entiendan que estamos en un lugar de riesgo, esto se debió analizar al momento de la construcción. No entiendo cómo se recibió la autorización para vender las casas cuando ellos sabían la situación. Se supone que hacen estudios para prevenir este tipo de problemas y encima de todo nos culpan por querer vivir aquí”, reclamó.

Por ahora lo único que busca Victoria es ser reubicada, al no existir la posibilidad de vender la casa porque no quiere que otras personas sufran lo que ella. Quiere tener la certeza de que podrá habitar un hogar donde no tenga temor de perder sus muebles, mascotas ni el patrimonio de su familia.