"¿Por qué no se hacen vacunas de jabón?"; preguntas de niños a López-Gatell

En conferencia de prensa dedicada a contestar preguntas de niños por ser su día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López – Gatell Ramírez, dio a conocer que en esta dinámica, se recibieron más de 3 mil 500 preguntas y dibujos.

A través de un vídeo, Daniela cuestionó: "¿por qué si el jabón mata el coronavirus, no hacemos vacunas de jabón?”, entre risas, López – Gatell Ramírez le explicó que el jabón mata al nuevo coronavirus, pero no puede estar en la sangre.

“El covid tiene superficie de grasa que se puede quedar en las manos, cuando nos lavamos eliminamos esas películas de grasa y se puede inactivar el virus con otras sustancias como el alcohol, ahora, las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa, el jabón no puede estar en la sangre, éstas son inyectadas y se hacen de virus muertos o atarantados, pero no de jabón”.

Una niña se interesó por cómo será el regreso a clases, y si será necesario usar caretas como ocurre con niños en China, al respecto, el funcionario mencionó que es un reto importante porque los espacios en México no suelen estar hechos para mantener Susana Distancia.

“En los salones de clases se concentran muchos niños, eso puede dificultar la sana distancia, lo que hemos pensado es que se tienen que hacer unas adaptaciones de cómo se hace la organización de clases, uso de distintos espacios y disminuir la cantidad de niños que están en cada salón”.

La conferencia concluyó al ritmo de un son jarocho entonado por un niño: “si te quedas en casa, si te quedas en casa estás ayudando, estás ayudando a que México entero siga avanzando, porque somos hermanos, porque somos hermanos y podemos frenar la propagación de este virus que afecta el día de hoy”.