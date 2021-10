Por respeto a quienes perdieron todo, no habrá Buen Fin en comercios de Tula: Canaco

Ante la situación que enfrentan los negocios de Tula tras las inundaciones por desbordamiento de ríos, ningún establecimiento participará en el Buen Fin por respeto a todos los comerciantes que perdieron todo, informó Rigoberto Aguilar Zavala, vicepresidente general de Canaco de esa región, quien señaló que hasta la fecha no han recibido apoyo gubernamental para poder reabrir los locales.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tula dio a conocer en conferencia de prensa que los 12 municipios que conforman el organismo en esa región no entraron al programa del Buen Fin, principalmente en la ciudad de los Atlantes que es donde se encuentran la mayoría de los establecimientos.

Detalló que a casi dos meses de las inundaciones contabilizan 600 comercios afectados, de los cuales 15 por ciento ya reabrieron y los demás no tienen con qué hacerlo y se mantienen en espera de los apoyos del gobierno estatal y federal.

Pero hasta el momento no hay nada y varios comercios grandes y medianos están emigrando de la zona de Tula, se están yendo porque no ven las condiciones necesarias para seguir. Los comercios perdieron todo, no se pudo recuperar nada porque todo lo que se inundó se tuvo que tirar y no se pudo rescatar nada”, refirió en conferencia de prensa.