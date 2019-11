Por segunda ocasión, gobernador veta Ley al Congreso de Hidalgo

Por segunda ocasión, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses ejerció su derecho de veto a modificaciones realizadas por el Congreso local; en este caso lo hizo a la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, informó María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno.

Recientemente, dijo Pérez Perusquía, “se presentó este recurso por parte del gobernador y solo esperaremos a que lo turnen, pues es la Secretaría de Servicios Legislación la que debe hacerlo para que proceda”.

Agregó que “en este momento no puedo comentar con especificidad en qué consiste este veto porque no lo he recibido en la comisión”, indicó la legisladora priista quien el pasado 16 de octubre asumió las riendas del Poder Legislativo en la entidad.

El oficio GEH/078/2019 que contiene el veto, dijo, fue presentado el pasado 30 de octubre y turnado a la mesa directiva de ese mes; sin embargo, debido a la toma de la tribuna que realizaron grupos provida el pasado jueves, permaneció inconcluso el proceso legislativo.

Por ello, “del veto apenas acabamos de retomar su turno y no tenemos nada que discutir”, indicó; no obstante este corresponde a lo aprobado el pasado 15 de octubre por el voto de 23 diputados, entre ellos de Morena, PAN (Areli Maya Monzalvo), PT, PRD, PES y Nueva Alianza contra siete abstenciones del PRI y dos más de Acción Nacional.

Lo avalado establece que “cuando haya una reducción de más de 15 por ciento en la recaudación de impuestos o de más de 5 por ciento en participaciones federales, el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local una propuesta de ajuste al gasto programable a fin de que este lo autorice”.

Además, se establece como plazo máximo un periodo no mayor a 15 días hábiles para que se estudie y apruebe dicha propuesta por los diputados locales. De lo contrario, tendrá vigencia la proposición del Gobernador.

Cabe señalar que el primer veto que hizo el Ejecutivo estatal al Congreso de Hidalgo fue a las modificaciones a la Ley de la Familia en la entidad para que padres puedan decidir libremente el orden de los apellidos de su hijo, toda vez que no contempló parejas homoparentales.