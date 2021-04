Por sobrepasar cupo, acumula transporte público 400 multas durante pandemia

En lo que va de la pandemia por COVID, los transportistas de Pachuca y su zona Metropolitana acumulan alrededor de 400 multas por sobrepasar el cupo permitido en unidades colectivas, informó Óscar Monzalvo Destunis, presidente de la organización de Transportistas Unidos de Hidalgo.

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, el líder transportista comentó en entrevista con AM Hidalgo que como todos los años, la movilidad redujo en esos días hasta 80 por ciento, por lo que bajó la ocupación en unidades del servicio público.

Sin embargo, la baja ocupación no sólo fue en el periodo vacacional, sino que ya es un tema cotidiano derivado de la pandemia porque mientras no haya clases en las escuelas no habrá muchos usuarios.

Recordó que antes del programa Transporte seguro, concesionario responsable, la ocupación permitida era de 50 por ciento, lo que derivó en muchas sanciones a operadores que no respetaban las medidas de sana distancia y el aforo permitido en el transporte colectivo.

Detalló que las unidades de transporte colectivo de Pachuca y su zona Metropolitana acumulan cerca de 400 infracciones en lo que va de la pandemia por COVID, lo cual dijo, también les genera afectación, ya que cada multa representa un cargo de alrededor de 11 mil pesos.

Comentó que los operadores tienen más consciencia sobre no exceder el número de pasajeros permitidos debido al alto costo de la multa, ya que es poca la ganancia por la baja demanda en el transporte.

Indicó que el programa Transporte seguro, concesionario responsable, tiene permitido brindar servicio con hasta 80 por ciento de aforo, aunque sólo en las horas pico de la mañana o la tarde presentan más aforo, porque en el resto del día las unidades tienen pocos pasajeros.

Monzalvo Destunis mencionó que los transportistas están comprometidos a cumplir las medidas implementadas por el sector salud y con ello brindar el servicio seguro a usuarios, con la prevención de contagios al realizar limpieza constante en las unidades colectivas y el permanente uso de cubrebocas.

El 10 de febrero inició el programa Transporte seguro, concesionario responsable, con el que las unidades de transporte público pudieron incrementar a 80 por ciento el cupo máximo con previa autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con las medidas sanitarias establecidas y algunas adicionales.