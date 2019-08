Por viaje a Las Vegas, PAN exige descontar salario a Veras Godoy

Por viajar a Las Vegas, Estados Unidos, en lugar de atender su encomienda como diputado en el Congreso de Hidalgo, debe haber un descuento al salario del diputado de Morena, Humberto Veras Godoy.

Así lo pidió Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Hidalgo, luego que el diputado del distrito de Pachuca se ausentó de la encomienda legislativa para celebrar su cumpleaños en un casino de Las Vegas, ciudad ubicada en el estado Nevada.

En entrevista con AM Hidalgo, el legislador del PAN lamentó que Humberto Veras haya faltado a la sesión del jueves 25 de julio, en su cumpleaños; de igual forma, al siguiente día no estuvo presente en el evento al que asistió Ricardo Peralta, subsecretario federal de Gobernación.

Como legisladores, dijo, “tenemos una responsabilidad que asumimos con el pueblo hidalguense. Creo que el trabajo que hacemos en la Legislatura no nos lleva siempre toda la semana, y por ello es nuestra obligación estar en las sesiones”, dijo.

Asael Hernández dijo estar consciente de que hay momentos y situaciones que obligan a los legisladores a ausentarse de las sesiones, principalmente por salud o emergencias familiares.

Todos hemos tenido eventos, de nadie es desconocido, yo hace unas semanas tuve unos eventos familiares personales, pero lo hice en los días de asueto, por así decirlo, no descuidé el tema de estar en el pleno”, indicó.

UNOS FESTEJAN CON JABALÍ

Finalmente, Hernández Cerón hizo referencia al cumpleaños del presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, quien celebró su cumpleaños con tacos de jabalí en el patio del Congreso.

“Entiendo que fue un paseo a festejar su cumpleaños (Humberto Veras). Todos tenemos ese derecho... unos lo hacen ‘con jabalí’ utilizando el Congreso. Eso, creo, no fue lo más adecuado. Quizá el viaje a Las Vegas lo hizo pensando que no lo iban a ver, pero no le resultó”, dijo el legislador albiazul.

Hace unos días AM Hidalgo buscó a Humberto Veras a fin de conocer su postura respecto al viaje que hizo a Las Vegas; sin embargo, el legislador no quiso hablar al indicar: “sobre mi vida personal no voy a hablar”.

El salario diario del diputado Humberto Vera es de mil 500 pesos.

Este medio de comunicación también buscó a la coordinadora del PRI, María Luisa Pérez Perusquía para conocer su postura al respecto, pero la legisladora prefirió no opinar sobre el tema, argumentando que es una cuestión personal.