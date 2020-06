Pospone Morena análisis de aumento a IEPS en tabaco, alcohol y comida chatarra

El grupo parlamentario de Morena pidió retirar por ahora, y poner en “stand by”, la propuesta para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, tabacos, bebidas alcohólicas y comida chatarra.

El diputado morenista Marco Antonio Medina Pérez dijo “hay la intención general de no aumentar tasas y ésta es una propuesta que proviene tanto del Ejecutivo como de un número importante de diputados de Morena” pero hay diferentes posturas, por lo que pidió tiempo.

Expuso que su bancada dialogará con las Secretarías de Economía, Hacienda y Salud para que se conozcan opiniones y propuestas de esas dependencias por lo que “en este momento no estaríamos en posibilidades de ir hacia un dictamen”.

En abril las diputadas Laura Imelda Pérez y Carmen Medel propusieron ese aumento para recaudar al menos 233 mil 848 millones de pesos este año y la semana pasada el líder nacional morenista Alfonso Ramírez Cuéllar se dijo en favor para reducir el tabaquismo, la diabetes y males que en la pandemia por Covid-19 han mostrado la fragilidad en la salud de los mexicanos.

Al iniciar los análisis de la propuesta, para calendarizar la predictaminación y votar una vez que se reanuden sesiones presenciales de las Comisiones de la Cámara, la iniciativa fue retirada por ahora, a petición de Morena.

Por el PAN el diputado José Isabel Trejo afirmó que éste “es el peor momento para buscar aumento de tasas, e inclusive en estos productos que son de consumo nocivo” y consideró el asunto una pérdida de tiempo.

Empero eventualmente será una discusión para el paquete económico del próximo año, pues siempre hay iniciativas en ese sentido, “no sé 200, 300 para aumentarle al alcohol, para que no se consuman, a los tabacos y podemos hacerlo, pero hagámoslo con bases más rigurosas, que le sirvan para una sana recaudación al erario público” y medibles.

El diputado del PRI Pedro Pablo Treviño coincidió en que “es importante no meterle más impuestos ahorita a la sociedad y a la iniciativa privada” pero llegará el tiempo de discutirlo por la crisis que viene.

Pero de concretarse se requiere establecer un mecanismo para que lo que se cobre “se vea en beneficio de la gente”.

Reconoció que tarde o temprano deberá analizarse de dónde obtener más recursos.

“Hoy no estamos en condiciones de estar subiendo impuestos, (pero) el gobierno se va a meter en una disyuntiva muy compleja, los va a alcanzar la realidad de qué proyectos apoyar y cuáles no, porque el dinero no es infinito, es finito y cada vez va a ser menor el que tendrá porque va a haber menor actividad económica”, expuso el priísta.