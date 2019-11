Postura de procuraduría sobre alerta de género será basada en estadísticas

La opinión de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) sobre si es necesario o no declarar la alerta de género en el estado será basada en estadísticas, dijo el titular de la dependencia, Raúl Arroyo.

Si hay una petición formal para que la procuraduría opine sobre ello, desde luego que lo haremos, no con percepciones del procurador, sino que lo tendremos que hacer con números”, detalló.

Para ello, no solo se basarían en estadísticas de feminicidios, sino que la alerta de género implica información de mujeres violentadas, lesionadas, edades, así como cortes de información sobre municipios.

Tendríamos que reunir series de información que no pueden estar enfocadas a un solo caso, para opinar tenemos que hacerlo con números, que nos arrojen las estadísticas de carpetas iniciadas, en proceso, vinculaciones y sentencias”.

Y agregó: “No voy a caer en la misma irresponsabilidad de decir que sí, porque supongo, imagino, veo las noticias y me dijeron mis vecinos, ni voy a caer en la irresponsabilidad de decir que no porque me imagino que no es necesario”.

Como dato, de enero a octubre han sucedido 17 feminicidios en Hidalgo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.