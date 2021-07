Preocupa a Biofutura que diputados insistan en declarar peleas de gallos como patrimonio cultural

Tras el retorno al Congreso estatal del decreto que declara las peleas de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial de Hidalgo, la preocupación del sector animalista es que los diputados corrijan las observaciones del Ejecutivo y lo vuelvan a votar a favor, señaló el presidente de Biofutura, Jonatan Job Morales.

El activista exhortó a los legisladores a tomar conciencia sobre el tema y luego celebró el veto del Ejecutivo a dicho decreto, lo cual, dijo, es derivado de las gestiones y el trabajo que realiza la organización en defensa de los derechos de los animales para no permitir actividades violentas que realizan los galleros.

Sin embargo, compartió la preocupación de los defensores de los animales sobre que, los legisladores corrijan el documento devuelto por el gobernador Omar Fayad y quieran volver a subirlo al pleno para aprobarlo, “es el temor que se tiene ahora, sabemos que es complicado, pero nos da tiempo para seguir trabajando”.

Recordó que Biofutura ha mantenido diálogo con el gobernador y sus secretarios e hizo el compromiso con la sociedad hidalguense de no permitir el maltrato animal, sea cual sea el modelo que se ejerza, “lo que estamos pidiendo es que se respete la palabra del gobernador y que cumpla con esta situación”.

Exhortó a los diputados a que tomen conciencia de la situación, ya que es lamentable su actuación, “nosotros les hemos acercado literatura, libros y todo lo que requieran, estamos a favor de apoyarlos para que tomen una decisión adecuada y no estemos teniendo ese tipo de decreto”.

ABSURDA PROTESTA DE GALLEROS

Respecto a la manifestación de galleros de diferentes partes del estado en plaza Juárez de Pachuca, Jonatan Job Morales García calificó como absurda la protesta, sobre todo en el contexto de la tercera ola de la pandemia.

Además, el presidente de Biofutura comentó que los galleros deben darse cuenta que su actividad no es adecuada para estos tiempos y que es necesario generar nuevos vínculos para la sociedad.

Tendrán que entender que la sociedad no es gallera, que Hidalgo no es un sitio para los gallos y también, que no sea decretado como patrimonio, no quiere decir que van a dejar de hacer sus peleas de gallos”,

Simplemente, agregó, que los hidalguenses no estamos de acuerdo en que sea Patrimonio Cultural Inmaterial del estado porque no es una actividad cultural, no es una actividad que nos represente.

El 22 de julio el poder Legislativo recibió el oficio firmado por el gobernador del estado, donde devolvió con observaciones el decreto 732 que declara las peleas de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad aprobado el 30 de junio.