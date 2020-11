Preocupa a trabajadores del TEEH presunto brote de COVID-19

Trabajadores del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) manifestaron su preocupación por el supuesto contagio de cinco personas con COVID-19 al interior del organismo y porque no aplicaron pruebas de detección a toda la plantilla.

En entrevista con AM Hidalgo, empleados del organismo público autónomo pidieron omitir sus nombres, pues aseguraron que en días pasados despidieron a una colaboradora que reclamó que las pruebas para detectar coronavirus debían realizarse a la totalidad de los trabajadores.

De acuerdo con los inconformes, los síntomas se presentaron la semana pasada con uno de los proyectistas de presidencia; sin embargo, reclamaron no hubo el cuidado pertinente, pues a esa persona no se le obligó a utilizar cubrebocas, además se seguían realizando reuniones y festejos de cumpleaños. Incluso, afirman, la oficina continuó abierta hasta el pasado martes.

"Cuando supieron que había una persona contagiada en el tribunal, no se le dijo a nadie. Todo esto se supo porque le dijeron a alguien de confianza que había un contagio y la información fue pasando de boca en boca”, mencionó uno de los trabajadores.

Agregó que pese a la situación, “hasta la fecha no habido un comunicado oficial en el que detallen que se tiene casos de COVID-19. Hay que cuidarnos y tomar precauciones, yo creo que todos esperábamos, no que te digan nombres... no se trata de señalar y discriminar o atacar las personas que comenzaron este asunto, pero sí que te tengan informado".