Preparado Menchaca para no ser candidato de Morena, ‘hay que ser realistas’

Julio Menchaca, senador de la República, dijo estar preparado para no ser el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del estado, ya que consideró que “hay que ser realistas”.

En el programa Palabras y hechos conducido por el presidente del Colegio Libre de Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani, el senador repasó su trayectoria política, el desempeño de la llamada cuarta transformación y la relación con los demás actores políticos del estado.

Sarkis Mikel Jeitani cuestionó a Menchaca sobre si está dispuesto a ser candidato a gobernador, ya que, agregó el entrevistador, mucha gente lo apoya y la izquierda hidalguense está con él.

A lo cual, Menchaca respondió: “No lo sé Sarkis, no sería capaz de decir eso. Lo que quiero decir es que yo me he esforzado por hacer los mejores de mis esfuerzos como senador de la República, el ser senador te involucra forzosamente, como ser legislador, como ser secretario de estado, tener un puesto de relevancia te involucra en la especulación política, eso no lo puedo negar”.