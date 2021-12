Preparados para guerra sucia, aspirantes a candidatura de Morena en Hidalgo: Simey Olvera

Los aspirantes de Morena a la candidatura para el gobierno de Hidalgo están preparados para una guerra sucia ante el próximo proceso electoral, ya que no será sencillo quitar a un partido que ha gobernado por muchos años, indicó la diputada federal Simey Olvera, quien comentó que en caso de no ser favorecida en las encuestas respetará la decisión de la ciudadanía.

Tras darse a conocer a los siete aspirantes que estarán presentes en las encuestas para que la ciudadanía elija al candidato o candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para contender por la gubernatura del estado, la diputada federal mencionó que fue un proceso transparente, ya que el delegado en Hidalgo César Cravioto les explicó de manera continua cada paso, por lo que entre viernes o sábado tendrán una nueva reunión con él.

Durante una visita al ejido La Estanzuela, Simey Olvera fue abordada por medios de comunicación a quienes dijo que los aspirantes están preparados para ataques y señalamientos, “sin duda, es una guerra sucia que ya tenemos, desde siempre ha sido esta situación, entonces estamos preparados, sabemos a lo que nos atenemos, no es sencillo quitar un partido hegemónico en un estado de los pocos (gobernado por) priistas”.

Confió en que cualquiera de los siete aspirantes que sea elegido podrá ganar las próximas elecciones y garantizar que la cuarta transformación será por fin aterrizada en Hidalgo, con el efecto nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador que ganó por millones de votos de los simpatizantes.

Recordó que a nivel nacional la cuarta transformación ganó por el hartazgo de todo México, “pasa en Hidalgo, casi cien años del mismo partido, pues es la oportunidad que tenemos todos los hidalguenses”.

En caso de no ser favorecida en las encuestas y que designen a otra candidata o candidato, la diputada morenista mencionó que respetará el resultado ya que desde el registro los 52 aspirantes que se inscribieron firmaron una carta compromiso.

Además está en nuestro estatuto decir que vamos por la unidad y aquí vamos a respetar a quien encabece hombre o mujer, que respete y defienda la cuarta transformación y sobre todo que tengan las tres básicas de Morena (no mentir, no robar y no traicionar)”, puntualizó.