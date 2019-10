Preparan concurso de altares de día de muertos “Por mis raíces 2019” en tulancingo

El lunes 28 de Octubre a partir de las 10:00 horas, se realizará en el Jardín La Floresta el sorteo de espacios para el concurso de altares de día de muertos “Por mis raíces 2019”.

Lorenia Lisbeth Lira Amador, directora de Educación municipal, destacó que la inscripción no tiene costo. El primer lugar se hará acreedor a 3 mil pesos, el segundo lugar recibirá dos mil pesos, y el tercer lugar mil pesos.

La instalación de altares será el 30 de octubre y solicitan a los participantes no mezclar lo tradicional con otras culturas, ya que el contexto es mexicano, asó como no ocupar el arbolado para la colocación de adornos, pues el objetivo es dar lucimiento a los prados de la floresta más no generar afectaciones.

El 31 de octubre, a las 13:00 horas, un jurado calificador realizará un recorrido por los altares con el objetivo de determinar a los ganadores, quienes serán premiados por la tarde, a partir de las 18:45 horas en el Jardín La Floresta (al finalizar la procesión” Sendero de todos los Santos”).