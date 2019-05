Presencia de Gerardo Sosa daña a la UAEH: investigador 

La simple presencia de Gerardo Sosa Castelán hace daño a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), por ello debe de renunciar y dejar que sean los académicos quienes retomen sus riendas.

Así lo declaró esta mañana Francisco Patiño Cardona, investigador jubilado de la UAEH, sobre los señalamientos contra la casa de estudios sobre un supuesto lavado de dinero.

La actuación de Gerardo Sosa “ha traído un desprestigio tremendo a la universidad, no solo en México sino a nivel internacional, pues su pasado es negativo y hoy con este problema con la Secretaría de Hacienda está confirmando que no debe estar más”, señaló.



Esto al opinar sobre la marcha programada para este miércoles, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador. Patiño pidió al presidente no cohibirse ante la presión universitaria y que la SHCP investigue hasta las últimas consecuencias.

“Hay un cacicazgo en la UAEH, por no llamarle dictadura. Gerardo se ha mantenido 40 años en el poder y cuando se está mucho tiempo se cometen arbitrariedades... ya comienza a agusanarse y pudrirse”, declaró el investigador.

Por tanto, pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, combatir los actos ilegales pues “es una bandera importante del gobierno de AMLO”.