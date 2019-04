Presenta PAN reforma para garantizar derecho a la vida desde la concepción

Bajo la premisa que “la vida es el don más preciado y por eso debe de ser garantizado”, este día la bancada del PAN en el Congreso local, presentó una reforma constitucional que se opone a la legalización del aborto.

“Las madres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, pero, no tienen derecho a decidir sobre el cuerpo del producto de la concepción, pues, el feto no forma parte de su cuerpo y no es una masa de células, es un ser humano en desarrollo”, señaló Asael Hernández Cerón, coordinador de los diputados panistas.

Esto lo dijo durante la sesión de este martes, luego que los diputados Claudia Lilia Luna Islas, Areli Maya Monzalvo y el legislador panista, presentaron una reforma a la Constitución Política de Hidalgo para que se reconozca y se proteja el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

Dicha reforma se contrapone a la que hace tres semanas presentaron diputados de Morena, PRD y PES a fin de garantizar la despenalización del aborto en el estado.