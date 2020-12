Presentan gabinete de Mineral de la Reforma, incluye dos excandidatos de Movimiento Ciudadano

La presidencia municipal de Mineral de la Reforma presentó parte del gabinete que estará en funciones en el periodo 2020-2024.

Además del secretario general, Rubén Muñoz Saucedo, quien fue candidato a alcalde en Pachuca por Movimiento Ciudadano, también será secretaria de Contraloría Enna Karell Barrera Alarcón, exaspirante por ese partido a presidenta municipal en Mineral de la Reforma.

Miguel Ángel Reséndiz García será el secretario de Seguridad Pública municipal, luego que la alcaldía entregará el mando de la policía a las autoridades estatales y propone la creación de una corporación metropolitana que aglutine Pachuca, Zempoala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán.

Además, el presidente municipal dijo que Mineral de la Reforma nunca más será el patio trasero de Pachuca.

El presupuesto 2021 para Mineral de la Reforma será austero, pues la pandemia por COVID-19 afectará el primer semestre del próximo año, estiman.

También anunciaron que darán prioridad en licitaciones a las empresas con domicilios fiscales en Mineral de la Reforma.

“A partir de ganar la elección, no vamos a echar la culpa a nadie, no me voy a justificar para protegerme de algo que no cumpla, voy a cumplir con todos los compromisos”, declaró el alcalde.