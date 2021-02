Presentan lineamientos para reapertura de negocios en Tulancingo

Mediante una reunión virtual y con base en las disposiciones implementadas por la Secretaria de Salud del estado, fueron presentadas las medidas restrictivas aplicables a 33 municipios de la franja sur del Estado de Hidalgo.

Estas medidas se fundamentan en el operativo escudo y en la estrategia Hidalgo más fuerte, que son coordinadas por la Secretaria de Salud, COPRISEH en coordinación con alcaldes de las demarcaciones.

Para la franja sur del Estado de Hidalgo, las actividades que se mantendrán suspendidas son: Antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casas de juego, boliches y billares, eventos sociales en salones de fiestas, juegos mecánicos, ferias; así como electrónicos infantiles además de eventos masivos.

No se permitirá el funcionamiento de balnearios, parques acuáticos y centros recreativos. En lo que confiere a la actividad comercial; las plazas comerciales y tiendas departamentales podrán operar con el 25 por ciento de su capacidad, no se permitirá el acceso a menores de 5 años, el uso de cubrebocas será obligatorio y no habrá servicio de probadores excepto calzado; el cierre de establecimientos será a las 18.00 horas e igualmente se ha instado a priorizar la venta a través de plataformas digitales.

Respecto a mercados. tianguis y supermercados, operarán con aforo máximo del 30 por ciento de su capacidad , prioridad a tianguistas del Estado de Hidalgo, ingreso de una sola persona por familia, instalación de filtros sanitarios en los accesos, no ingreso de menores, uso obligatorio de cubrebocas y el horario de cierre será a las 18.00 horas

El presidente municipal Jorge Márquez celebró que otros giros también se incluyan a este desconfinamiento gradual, tal es el caso de los restaurantes que podrán tener ocupadas el 20 por ciento de mesas en espacio cerrado y el 30 por ciento en espacio abierto, no podrán expenderse bebidas alcohólicas y el horario será de 7:00 a 18.00 horas para consumo en sitio y de 18:00 hasta 23:00 en servicio para llevar.

El comercio de alimentos en vía pública será solo para llevar con un horario de cierre hasta las 20:00 horas. Los salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas atenderán por cita y con un aforo del 25 por ciento de su capacidad.

El servicio de hospedaje operará al 50 por ciento de su capacidad, servicio de alimentos solo para huéspedes, siguiendo medidas sanitarias para el giro de restaurantes, mientras que sus áreas comunes deberán permanecer cerradas.

Los centros y canchas deportivas destinadas al entrenamiento profesional al aire libre, solo podrán funcionar para eventos deportivos profesionales a puerta cerrada, cuando se trate de espacios abiertos.



En el caso de espacios cerrados, no podrá haber ningún evento deportivo y de manera general, no se permitirán deportes amateur de contacto.

Los gimnasios y clubes deportivos, atenderán con previa cita, aforo del 20 por ciento en espacios cerrados y del 40 en espacios abiertos.

Los centros religiosos, iglesias y templos podrán tener un aforo del 25 por ciento de su capacidad, cumpliendo medidas sanitarias y filtros sanitarios en los accesos. Las actividades turísticas en pueblos mágicos estarán suspendidas los fines de semana.

Por su parte, los comerciantes en Tulancingo, hicieron el compromiso de instaurar un Comité Interno de Vigilancia Sanitaria, a fin de dar cumplimiento con todas las medidas de sanidad.



En suma, son las nuevas restricciones que iniciarán este lunes ocho de febrero, y que estarán sujetas al comportamiento epidémico reflejado en casos activos, tasa de incidencia y defunciones.