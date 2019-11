Presentan primera línea de automóviles eléctricos ‘Made in Hidalgo’

Esta tarde se presentó la primera línea de automóviles eléctricos de JAC Motors, los cuales están ensamblados totalmente en Hidalgo. Destacan una camioneta pickup de trabajo y automóviles sedán, ideales para prestar el servicio de taxis.

Durante la presentación de los automóviles eléctricos en las instalaciones del aeropuerto Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, se estimó la comercialización de 5 mil unidades de esta marca para 2020, los cuales serán ensamblados en la planta principal ubicada en Ciudad Sahagún.

Con la presencia de Elías Massri, director general de Giant Motors Latinoamérica, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses dijo que estos vehículos eléctricos serán distribuidos en México y Latinoamérica.

De acuerdo con Elías Massri, el uso de automóviles eléctricos generaría un ahorro significativo, toda vez que estiman que un auto de combustión interna gasta en promedio diez litros de gasolina al día.

Al respecto, el gobernador señaló que al adquirir un vehículo eléctrico “se tiene beneficios fiscales. Es decir, no pagan tenencia y no pasan el ISAN (impuesto por el pago a autos nuevos), también no gastan en verificación ni están incluidos en el programa Hoy no Circula”.

En total, serán cinco tipos de vehículos totalmente eléctricos que se comercializarán en 2020, el sedán E-J4, una familia de SUVs, E-Sei1, E-Sei2 y E-Sei4, además de la pickup mediana E-Frison T8.

Entre estos, el vehículo sedán E-Sei 1 tiene la SUV eléctrica más pequeña de la marca, contará con una batería ion/litio de 41 KW/h que ofrece una autonomía hasta de 400 kilómetros que se pueden extender gracias al sistema de frenado regenerativo.

El tiempo estimado de carga de 20 a cien por ciento es de seis horas. Entre las características que destacan de su equipamiento se encuentran sensores posteriores, cámara de visión trasera, pantalla MP5 de siete pulgadas y asistente de control en pendiente. Estará disponible a partir de febrero de 2020 con precio de 495 mil pesos.

En tanto, el vehículo E-Sei 2 tendrá una batería ion/litio de 42 KW/h que ofrece autonomía hasta de 400 kilómetros. El tiempo estimado de carga total es de siete horas, su precio será de 630 mil pesos.

Mientras que el E- Sei4 contará con batería ion/litio de 55 KW/h que ofrece autonomía hasta de 500 kilómetros, su tiempo estimado de carga es de 7.5 horas. Su costo sería de 750 mil pesos.

Todos los modelos estarán disponibles el próximo año. Durante su presentación, pilotos profesionales de la Fórmula 1 realizaron pruebas de manejo con los asistentes.

Fayad Meneses dijo que estos vehículos tienen tecnología china y son producto de una alianza con la armadora Giant Motors, con un capital japonés y mexicano que decidió establecerse en México.