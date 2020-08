Presentan segunda impugnación contra candidatura de Areli Maya en Mineral de la Reforma

Hilda Miranda Miranda, presentó ante al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) una impugnación contra la postulación de la panista Areli Maya Monzalvo como candidata de Morena a la alcaldía de Mineral de la Reforma.

En total suman dos juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, toda vez que el fin de semana ingresó su inconformidad el también exaspirante morenista Francisco Patiño Cardona.

A través de su cuenta de Facebook, Miranda Miranda informó de su impugnación al argumentar que “yo fui de las mujeres quien cumplió en tiempo y forma con los requisitos legales ante las instancias de nuestro partido. No se tomó en cuenta mi registro único, así como el registro de otros compañeros de la planilla, otorgándoles la candidatura a otras personas”, es decir a la diputada local del PAN, Areli Maya.

Miranda Miranda resaltó en el Día Naranja: “Las mujeres no debemos permitir normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres: no es normal que se violenten nuestros derechos; no es normal que las mujeres sean violentadas por otras mujeres; no es normal querer callar la voz de las mujeres”, expresó.