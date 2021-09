Presentarán proyecto de tren eléctrico aéreo para Pachuca.

El gobierno de Hidalgo presentará el proyecto de un tren eléctrico aéreo al Congreso de Hidalgo para que decida si le dará continuidad, ya que la actual administración estatal concluye funciones el próximo año, por lo que no tendrá tiempo de concretarlo.

Al tratar la problemática de movilidad que atraviesa Pachuca, el mandatario estatal planteó un proyecto total de movilidad y transporte para la Supervía Colosio, un sistema sustentable y moderno con un tren eléctrico que circule por arriba de los automovilistas.

No son autobuses, estaba pensando en un sistema moderno, sustentable, un tren eléctrico que circulara por arriba para que no impidiera la circulación de ninguno de los carriles y habré de presentarlo ya que a mí ya no me da tiempo de hacerlo”, puntualizó Fayad Meneses.