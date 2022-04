Presume Juntos Hacemos Historia ventaja de 200 mil votos en Hidalgo

Tras dos días del arranque de campañas electorales, distintas casas encuestadoras colocan al candidato Julio Menchaca Salazar con ventaja superior a los 200 mil votos, según dieron a conocer integrantes de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, quienes advirtieron que no se confiarán. Además, aseguraron que no habrá descalificaciones a otros candidatos y están preparados para la guerra sucia por parte de adversarios.

En conferencia de prensa el coordinador de campaña de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Natividad Castrejón, y los dirigentes estatales de Nueva Alianza Hidalgo (NAH) y Partido del Trabajo (PT), Sergio Hernández Hernández y Javier Vázquez Calixto, respectivamente, presentaron los resultados de seis encuestadoras respecto al proceso electoral de renovación a la gubernatura estatal.

La primera es la del diario Reforma que se publicó este 5 de abril, que indica que si hoy fueran las elecciones en el estado, 55 por ciento de los encuestados votarían por Julio Menchaca y 25 por ciento por la candidata de Va por Hidalgo Carolina Viggiano, lo que le da ventaja al candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia. Mencionó que los pone en una preferencia electoral de aproximadamente 220 mil votos.

También destacó los resultados de la reciente encuesta elaborada por Parametría, ordenada por el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, así como la de Massive Caller y Demoscopia Digital, Electoralia, entre otras. Todas, dijo, marcan una distancia de más de 200 mil votos posibles entre las dos principales figuras que están en contienda.

Natividad Castrejón Indicó que las encuestas no solo muestran la preferencia electoral, que es una fotografía en el momento que se realiza la encuesta, sino que permiten profundizar en cuáles son los problemas que los ciudadanos perciben en su entorno y los atributos en el contraste entre los diferentes candidatos y candidata.

Comentó que la jornada de campaña será muy intensa, “los dirigentes de los partidos que aglutinan la candidatura común Juntos Hacemos Historia hemos hecho una planeación estratégica, vamos a ir de menos a más, hemos conformado un ejército territorial, un ejército para defensa del voto y creemos que día a día iremos ampliando la ventaja”.

NO HABRÁ CAMPAÑA DE DESCALIFICACIÓN

Los integrantes de la candidatura común coincidieron en no estar confiados en los resultados, por lo que trabajarán como si no hubieran leído las encuestas, además que no descartan que se intensifiquen los ataques de otros partidos o la guerra sucia, ya que son predecibles, consideraron.

Sería algo predecible, se ha tenido acceso a la vida pública de los principales contendientes y nadie se inventa una personalidad, prestigio en tres semanas o un mes de campaña, mencionaron.

“Puede ser que algunos intenten alguna guerra sucia o descalificación, nosotros haremos una campaña de alegría, entusiasmo, que genere esperanza, concentrándonos más en los enemigos reales que son la pobreza de más de la mitad de los hidalguenses, el desempleo de más de la mitad de los jóvenes y la falta de oportunidades escolares”, indicó el coordinador de campaña.

Reiteraron que no se detendrán en temas de guerra sucia o descalificación, simplemente llamarán a los ciudadanos a que sean los protagonistas del cambio.