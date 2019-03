Pretende alcaldesa de Apan 10 mdp para liberar licencia de cervecera: diputado

Rafael Garnica Alonso, diputado local de Morena, negó estar contra la instalación de la cervecera del Grupo Modelo en Apan, por el contrario, aseguró que la falta de licencia de funcionamiento es porque la alcaldesa María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega insiste en cobrar 10 millones de pesos .

Esto lo dijo luego que el gobernador Omar Fayad Meneses señalara al legislador Garnica Alonso de hacer “todo” para que la empresa cervecera no inicie funciones.

“Le pasaron mal la tarjeta al gobernador. Le contestaría que tengo los pelos de la burra en la mano, pues en diciembre de 2018 se ingresó un documento extemporáneo al Congreso local del ayuntamiento de Apan”, dijo el también legislador del distrito con cabecera en ese municipio.

En dicho documento, agregó el diputado, “se solicitaba en su Ley de Ingresos que se cobrara una licencia de funcionamiento por 10 millones de pesos a Grupo Modelo. No fue aprobada la Ley, por tal motivo no pudo haber sido emitida esa licencia, pues no se autorizó el cobro”, declaró.

Hace unos días, dijo, se ingresó al Congreso local una solicitud de revisión de la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Apan para solicitar autorizar el cobro de 10 millones de pesos a la empresa para su licencia de manejo.

“Creemos que 10 millones de pesos sería espantar la inversión para nuevas empresas en esta región. Le hemos dicho a la alcaldesa que reduzca el monto, pero no hace caso”, dijo el legislador.

‘NO PUEDO NEGAR A UN AMIGO’

Al tiempo de negar que defiende los intereses de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), el legislador aseguró que él solo trabaja por el distrito X y la entidad.

“Yo respondo a los intereses de la región del distrito X y, obviamente, a los intereses de Hidalgo… no puedo negar que es mi amigo (Gerardo Sosa), pero de que represente sus intereses, claro que no, hasta el momento no me ha dado una carta poder”, dijo.