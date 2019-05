Prevalece marginación en Sierra y Huasteca; familias subsisten con 120 pesos diarios

El dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Erasto Tolentino, acusó que familias de la Sierra y Huasteca hidalguenses tienen que subsistir con jornales de 120 pesos, lo que ocasiona que prevalezca la marginación de manera generacional.

Precisó que en la comunidad Vista Hermosa, municipio Huehuetla, una familia de siete integrantes debe alimentarse y sufragar todos sus gastos con 120 pesos diarios, además de que en la mayoría de los hogares los jefes de familia trabajan solo cuatro días.

“No es porque no quieran trabajar, sino porque no hay trabajo. Ustedes pueden ver a la gente que sale al campo a buscar en qué ocuparse, pero no hay oportunidades, tampoco hay industrias u otro tipo de ocupación”.