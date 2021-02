Prevé PAN emitir convocatoria para diputaciones locales a finales de marzo

A finales de marzo y principios de abril, el Partido Acción Nacional (PAN) dará a conocer su convocatoria para el registro de quienes aspiren a una candidatura para diputación local, informó el líder albiazul en Hidalgo, Cornelio García Villanueva.

En entrevista con AM Hidalgo, García Villanueva detalló que entre los requisitos para determinar a sus aspirantes para el proceso local, contemplan que se hayan comportado de manera adecuada con la dirigencia, es decir, con respeto a las instituciones.

Cuestionado sobre si quienes han sido críticos con su liderazgo en el PAN Hidalgo tienen posibilidad de obtener una candidatura, expresó que no los vetará, pues tienen derecho a registrarse; sin embargo, agregó que valorará su conducta para las designaciones.

"No se les va a vetar, no te voy a decir que no tienen posibilidades porque sería contradecirme, es su derecho y tienen posibilidades, pero es algo que yo tomaría en cuenta en mi libre decisión de opinar para las designaciones, pues habrá otras personas que hayan significado más hacia el respeto institucional", declaró.