Prevé SSH hasta 7 mil casos activos de COVID en cuarta ola

El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, indicó que este mes ya empieza a despuntar el número de casos positivos de COVID-19 en la entidad.

Durante conferencia de prensa de este miércoles explicó que lo anterior es prácticamente una fotografía de la segunda oleada que ocurrió durante las fiestas decembrinas de 2020-2021, por lo que debido a la aceleración de casos la entidad y el país, ya se está en la cuarta ola de la pandemia.

Precisó que hasta la fecha el estado registra 305 casos de la variante Ómicron, la cual es una cepa que ya predomina y circula preponderantemente en la entidad, desplazando a Delta.

Pronosticó que en las siguientes semanas el incremento en el número de casos será mayor, “inclusive estamos haciendo un cálculo de que podemos llegar a tener 7 mil casos activos en todo el estado, en función de la velocidad de propagación del virus”.

Señaló que a mayor número de contagiados hay mayores probabilidades de utilizar una cama de hospital, “pero lo que más nos preocupa es que a mayor número de contagiados mayores posibilidades de desarrollarse una nueva variante que no sabríamos cómo se comportaría”.

Llamó a la población a no relajar las medidas y no despreciar a Ómicron que tiene alta velocidad de propagación, ya que toda infección respiratoria es Ómicron hasta no demostrar lo contrario.

