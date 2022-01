Prevén católicos gastar hasta mil pesos para vestir a Niño Dios en Día de la Candelaria

Desde 500 hasta mil pesos gastarán católicos en Ixmiquilpan para comprar la vestimenta de su Niño Dios con motivo del Día de la Candelaria, manifestaron vendedores de artículos para esas imágenes.

"Los costos de cada una de las vestimentas varían según el modelo y el tamaño, porque no es lo mismo vestir a un niñito de los más pequeños a uno de los más grandes, como tampoco si son pocos accesorios a si lleva más detalles", señaló Lucrecia Martínez.

En ese sentido explicaron que pese a lo que podría pensarse, los niños Dios que son más pequeños generalmente representan un costo más elevado debido a que es más difícil vestirlo y su ropa implica mayor dificultad por los detalles.

Por su parte, practicantes católicos mencionaron no considerar la vestimenta del Niño Dios como un gasto, ya que aseguran es una tradición que les significa un acto de fe y de amor para con sus imágenes.

"Tengo dos niñitos Dios, uno mediano y uno más grande y me gasto más o menos cada año unos 800 pesos por todo y no siento que gaste ni me duele pagar el dinero porque voy con fe", recalcó Maricela Téllez, vecina de San Nicolás.