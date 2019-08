Prevén inicio de ‘Hoy no circula’ en Pachuca en 2020

El regidor de Morena en Pachuca, Jaime Medina Lugo, consideró que antes de que termine este año será votado y definido el programa ‘Hoy no circula’, para que sea puesto en marcha en 2020, como parte de medidas que mejoren el medio ambiente.

Se habla mucho del freno de bolsas de plástico y unicel, pero como tal no se ha podido disminuir la contaminación, además de que la cercanía con la Ciudad de México afecta en gran parte”, señaló.

El asambleísta, indicó que en comisiones en la asamblea municipal han analizado algunas propuestas, ya que desde el ayuntamiento no cuentan con ningún tipo de medida ambiental, especialmente ante situaciones como la contingencia que se vivió hace algunos meses.

Refirió que entre las propuestas está la implementación del programa Hoy no circula; aunque dijo que es un tema complicado debido a que, si bien hay tráfico en arterias principales, no es en toda la ciudad y hay quien considera que aplicar dicha medida en la capital del estado es prematura.

Sin embargo, señaló que sí deben tomar medidas y no esperar hasta que haya una afectación severa para poner en marcha algún proyecto de mitigación. “El Hoy no circula no está muy alejado, se trabaja para ver cómo se pueden acomodar algunos horarios y fechas, como se acostumbra en la Ciudad de México”, aseveró.

Refirió que hace dos semanas trataron el tema en la Comisión de Medio Ambiente y acordaron que cada regidor realice un estudio de cómo se podría aplicar el programa en la ciudad de Pachuca. En este año, dijo, realizarían la discusión de la propuesta y en enero entraría en vigor en caso de ser aprobada.