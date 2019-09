Previo a su desaparición, vándalos amenazaron a El Matemático

Previo a la desaparición de Luis Rojas Barrera ‘El Matemático’, personaje emblemático de Pachuca, un grupo de vándalos había irrumpido en su improvisada casa, ubicada en la entrada de la iglesia y exconvento de San Francisco, para amenazarlo.

Por tal motivo, desde mayo abandonó la casa itinerante, hecha a base de tubos de metal y una lona que le regaló una buena samaritana, comentó Cecilia López Hernández, vendedora de dulces que frecuentaba a El Matemático.

Desde el pasado 10 de julio no se sabe nada de aquel personaje que solía trazar formas geométricas y números con gises blancos en las calles céntricas de la ciudad.

Solía usar una chamarra vieja donde sujetaba todo tipo de artilugios de metal como tenedores, compases y trasportadores que había convertido en “aparatos tecnológicos para medir el tiempo y el espacio”.

“Tiene cuatro años que lo conocí. Siempre tranquilo, se la pasaba haciendo sus dibujos en el piso y no ofendía a nadie. Sin embargo, hace cuatro meses vinieron unos malvivientes y lo sacaron de su casa… Por eso no quería ya vivir aquí, lo habían amenazado”, comentó a AM Hidalgo Cecilia López, quien tiene su pequeño puesto de golosinas frente a la iglesia de San Francisco.

Por temor a una nueva agresión, El Matemático se fue a vivir a la Plaza Juárez, atrás del Teatro Bartolomé de Medina. “Ya no quiso regresar a la casita que le regaló una señora… Incluso, ella fue a buscarlo al mercado (Primero de Mayo que frecuentaba), pero él dijo que ‘ya no quería estar ahí’ porque lo habían amenazado”, agregó la vendedora.

Cecilia López recuerda que “cuando mis hijos venían a comer conmigo (al puesto), El Matemático se sentaba en una banca del Jardín Colón y nosotros le compartíamos de nuestra comida. Nunca fue grosero”.

En ocasiones cruzaba hasta su puesto para comprar bolsitas de chicharrones y “yo nunca se los cobraba, aunque él insistía”, agrega la vendedora quien espera que pronto localicen a Luis, quien hace años en entrevista con este reportero reveló haber estudiado arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Fue con el apoyo del párroco de la iglesia de San Francisco, ubicada entre las calles Mariano Arista y Miguel Hidalgo, que se permitió a esa persona en situación de calle instalar una casita en la entrada del recinto.

AYUDABA A LOS COMERCIANTES

Benito Daniel Morales, bolero de la Plaza Constitución comentó a AM Hidalgo que El Matemático se ganaba la vida ayudando a sacar basura del mercado Primero de Mayo, ahí los comerciantes le daban de comer.

Cuando no, agrega, “iba al tiradero de basura para comer cosas echadas a perder… Lo que es el señor (Dios), nosotros nomás comemos algo que se empieza a agriar y nos enfermamos del estómago, pero a El Matemático nunca le pasó nada, ‘el jefe’ lo protegía”, agrega.

De igual forma, Imelda Castillo, vendedora de legumbres del tianguis ubicado atrás del mercado recuerda que El Matemático “me ayudaba a echar pa’ fuera la comida que ya no estaba buena, la metía en un huacal y se la llevaba allá abajo (al basurero) para tirarla”.

En recompensa “le daba dinero o algunas legumbres como rábanos, zanahorias y betabel”. Ambos coincidieron que siempre fue una buena persona, aunque luego “se le alocaba y decía muchas groserías, pero no hacía daño a nadie”.

DECÍA QUE TENÍA CIEN AÑOS Y VENÍA DE GRECIA

En una entrevista hecha en 2016, El Matemático dijo a este reportero tener cien años de edad y venir de “La Gran Grecia”. Aunque a ciencia cierta, nadie de los vecinos de la colonia sabe cuándo, dónde y cómo llegó a la capital hidalguense.

Esto no se puede entender con la mente, sino con la fuerza del corazón, verdad”, está última palabra, la muletilla que siempre le caracterizó a El Matemático quien con paciencia e hincado en el suelo trazaba una palabra: “RAAX-ZÒNÈXS”.

“Me llamo Liix. La vida es una justificación, verdad, es una unidad, como el emperador romano Augusto quien fue un gran hombre, muy relativo verdad, del año XXVII antes de Cristo”, dijo aquel hombre de barba griega que solía ponerse una regla de aluminio doblada alrededor de su frente como aureola.

Raax-zònèxs es una palabra ejecutiva, esencial, significa un ideal, un cuadrante, un RA, como el dios del Sol en la mitología egipcia, verdad. Esto es una unidad, unitario, una décima, está aquí y aquí otra decima”, expuso.

Esa palabra que trazaba en el piso con precisión, agregó, “está encerrada en el principio y el fin, por un símbolo que asemeja una Cruz de Malta que representa ‘La Hora Nacional’, verdad, es decir la exactitud de lo real, verdad, el poder ejecutivo o superior, es decir, Dios”.

El mote de El Matemático se lo ganó no solo por los trazos perfectos y numerología que plasmaba en el suelo. Según comentan vecinos, hace años ayudaba a estudiantes de secundaria en cuestiones aritméticas.

Mirando un reloj de mano “sin carátula” El Matemático decía que México están en un momento exacto, a pesar del caos social, decía que se estaba dando un equilibro del hombre y de la mujer.

“Un trazo es un trazo y no importa la inclinación, sino lo exacto, así como esa montaña”, comentó mientras señalaba con el gis el cerro de El Mirador.