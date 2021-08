Previo al nuevo ciclo, escuelas hacen limpieza y piden a padres cooperación voluntaria

Pese a que autoridades estatales señalaron que en Hidalgo no existen las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales, en escuelas de Pachuca realizaron labores de limpieza; además, en el proceso de inscripción piden el pago de cooperación voluntaria para que puedan realizar los filtros sanitarios.

Un grupo de padres y madres de familia de distintos grados fueron citados la mañana del miércoles 18 de agosto en la escuela primaria Emilio Carranza, ubicada en Parque de Poblamiento de Pachuca, para realizar limpieza en los salones y las diferentes áreas del plantel.

Sin saber si el regreso a clases será presencial el 30 de agosto, sacaron las bancas de los salones a la plaza cívica para hacer limpieza y desinfectar las aulas, mientras que algunos, con palas y otras herramientas, arreglaban las áreas verdes.

La escuela abrió desde el pasado lunes 16 para realizar las inscripciones de alumnos a los diferentes grados escolares, con las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de COVID-19; sin embargo, entre los documentos requeridos para la inscripción se pide el comprobante de pago de la cooperación voluntaria.

Una de las madres de familia que estaba formada para entregar la documentación de su hijo que ingresará a tercer grado, quien pidió omitir su nombre, comentó a AM Hidalgo que tuvo que solicitar en la dirección una prórroga para el pago, ya que debido a la difícil situación económica no le fue posible conseguir los 400 pesos.

La encargada de recibir los documentos, de nombre Rosa Elida, mencionó que aún no tienen instrucciones de que las clases sean presenciales, pero los padres de familia deben estar atentos ante los avisos que emita la escuela, para lo cual les piden sus números telefónicos en la hoja de datos que es uno de los requisitos para la inscripción.

APORTACIÓN PARA SANITIZAR Y PAGO DE SERVICIOS

En la escuela primaria Gaudencio Morales Hernández de la colonia Piracantos, también pidieron a los padres y madres de familia una aportación voluntaria de 400 pesos, la cual utilizarán para tener el plantel en condiciones higiénicas en caso de que el regreso a clases sea presencial.

“Ante la información de la SEPH del regreso a clases presenciales y la indicación de hacer los filtros para el acceso a la escuela y de que estuviera en condiciones de recibir al alumnado en condiciones higiénicas, nos vimos en la necesidad de solicitar sus aportaciones voluntarias, ya que la escuela se sostiene con su apoyo”, refiere un comunicado enviado a los grupos del plantel.

El aviso señala que aun cuando no regresen a clases de forma presencial, la escuela tiene que seguir pagando servicios como agua y teléfono, además de estar preparados ante un posible retorno a las aulas. Aclara que el pago no es condicionante para no inscribir a los alumnos, “nuestra autoridad educativa no nos prohíbe solicitar sus aportaciones, nos pide no condicionar la inscripción”.

Este medio cuestionó a la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) si el organismo giró la instrucción para las jornadas de limpieza en las escuelas, por lo que el área de comunicación social indicó que no hay ninguna indicación de parte suya.

Además, mencionó que dicha actividad corresponde a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), por lo que también se buscó la postura de la dependencia estatal, sin embargo, no hubo respuesta de la vocería oficial.

El 16 de agosto la Secretaría de Salud estatal informó que sería irresponsable regresar actualmente a alumnos y docentes a las aulas, ya que las condiciones en Hidalgo muestran una pandemia acelerada con una ocupación hospitalaria a punto de la saturación, además que en los próximos 15 días la entidad reflejará mayor número de contagios.

