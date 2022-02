Primo Dothé: el operador potosino de Julio Menchaca que renunció a Morena

Primo Dothé Mata, senador de San Luis Potosí que renunció a Morena y pidió licencia a su cargo tras acusar corrupción en el partido lopezobradorista el año pasado, es el coordinador para la región Huasteca de los trabajos electorales del precandidato al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

El sábado, el senador con licencia de San Luis Potosí, fue nombrado coordinador de los trabajos electorales de Menchaca Salazar, quien será registrado como candidato común por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, en un evento realizado en el salón La Calandria de Huejutla.

Primo Dothé estuvo acompañado por Luciano Cornejo, Marco Antonio Ramos Moguel, Napoleón González y Natividad Castrejón, este último coordinador estatal de la precampaña de Julio Menchaca Salazar.

Cabe señalar que a finales de abril del año pasado, Dothé Mata renunció al partido y solicitó licencia a su cargo como senador debido a molestias con los dirigentes morenistas, en su momento señaló que las candidaturas regionales de su estado fueron entregadas por corrupción criminal.

Por lo anterior, decidió dejar el puesto en el Senado para dedicarse a lo que señaló como activismo local y advirtió a la cúpula de Morena que no lo volverían a ver en sus filas. Diez meses después es nombrado coordinador de los trabajos electorales del precandidato en Hidalgo.

De igual manera renunció a sus cargos como consejero nacional y consejero estatal de Morena, además de su militancia, debido a que el partido, aseveró, se estaba desviando de la cuarta transformación.

“No podíamos sepultar nuestra propia historia, no debíamos cerrar los ojos ante lo terriblemente obvio. No nos debía ser permitido similar, no identificamos y acuñamos el concepto de la mafia del poder e incluso precisamos con valor hasta el nivel personal las traiciones al pueblo de México”, indicó en su discurso de salida.