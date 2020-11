Profesores recibieron 1 peso como pago de su quincena y ésta es la razón

ESTADO DE MÉXICO.- Maestros del sistema educativo estatal se llevaron una gran sorpresa, cuando fueron a cobrar la quincena y recibieron solamente un peso, como pago por sus servicios.

Los docentes relataron que el pasado 15 de noviembre se adelantó el aguinaldo, y por error administrativo, algunos compañeros recibieron dinero de más. Al percatarse de la equivocación, la Secretaría de Educación del estado aplicó descuentos al salario, en la quincena del pasado 30 de noviembre.

Pero en muchos casos, se les descontó a los mismos maestros a quienes no les había llegado completo el aguinaldo.

"En mi caso me faltaron como cinco o seis mil pesos para que mi aguinaldo estuviera completo. Se supone que a quien le llegó de más les restarían el dinero que les había llegado, pero a varios nos pasó que a pesar de que nos llegó menos aguinaldo, nos pagaron solamente un peso esta quincena", señaló una de la afectadas, que prefirió el anónimato.

Los profesores afectados, principalmente de la región metropolitana del Valle de Toluca, denunciaron que este problema se presentó en nivel básico y medio superior.

"Yo pensé que era error del banco, pero al checar mi comprobante de nómina me di cuenta que se trataba de un error de la nómina", añadió uno de los profesores de secundaria.

Los inconformes pidieron la intervención del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México para que el sistema educativo estatal deposite el pago completo, pues muchos trabajadores dependen de ese dinero para mantener a su familia, sobre todo ante la crisis económica y sanitaria de Covid-19.

"Tenemos incertidumbre de que no nos llegue el dinero que nos corresponde. Ahorita más por lo de la pandemia, porque no te explican qué pasó o qué procede, ahorita no hay oficinas abiertas nadie te atiende, ni por teléfono ni por correo", comentó otro de los afectados.