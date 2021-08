Prohíben a madre ver a su hijo hasta que se vacune contra el COVID

Un juez del condado de Shapiro, en Chicago ha decidido que Rebecca Firlit no podrá ver a su hijo de 11 años de edad, hasta que no se vacune contra el Covid-19.

Todo inició cuando Rebecca y su exmarido Matthew Duiven acudieron a una audiencia para discutir detalles sobre la manutención del menor, ; sin embargo, ahora la mujer de 39 años no podrá ver a su hijo y todo porque ella no se ha vacunado contra Covid-19.

Durante una audiencia, el juez le preguntó a Rebecca si ya se había aplicado la vacuna antiCovid-19, a lo que la mujer contetsó que no, por lo que éste le dijo que hasta que no la tuviera, no podía ver a su hijo. El papá del niño sí está vacunado y podrá seguir viendo al pequeño.

La desición del juez sorprendió a Rebecca, pues creía que durante la audiencia únicamente hablarían de los gastos y la manutención de su hijo. La mujer argumentó que en ocasiones previas ha tenido reacciones adversas a vacunas y que por recomendación de un médico, aún no se había aplicado las dosis contra Covid-19; no obstante, no fue un argumento válido para que el juez cambiara de parecer.

The Washington Post relató que la mujer no reveló si se vacunará o no, pero lo que sí dejó muy en claro es que apelará la decisión del juez, ya que se extralimitó en su autoridad y no es correcto alejar a un hijo de su madre. "Extraño a mi hijo más que a nada", dijo Rebecca en entrevista con Fox 32 Chicago.

