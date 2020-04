Prohíben cremar fallecidos por coronavirus no identificados o no reclamados

La Secretaría de Salud (SSA) federal emitió ayer un acuerdo con el que prohíbe la incineración de cuerpos no identificados o no reclamados que hayan fallecido a causa de COVID-19.

Esta restricción es dirigida a todos los órdenes de gobierno, así como a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de cadáveres.

Foto: El Universal

La dependencia federal también prohíbe la inhumación en fosas comunes para estos casos (no identificados e identificados, pero no reclamados).

Las autoridades e instituciones antes mencionadas deberán facilitar la trazabilidad tanto de los cuerpos identificados como los no identificados, mediante el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, claramente marcadas, que especifiquen que se trata de una defunción por la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, señala el documento.

Además, agrega la SSA, lo restos de personas sospechosas o confirmadas de coronavirus, no podrán ser exhumados antes cumplirse 180 días del entierro.

Como acciones extraordinarias, la dependencia federal exhorta a los gobiernos estatales y municipales a considerar la gratuidad de actas de defunción y órdenes de incineración e inhumación, además de hacer los trámites “en el menor tiempo posible”.

Estas disposiciones entran en vigor a partir de ayer sábado, de acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según la SSA, al corte del 18 abril, en Hidalgo se contabilizan 13 decesos por coronavirus, así como 75 contagios.

SIN NECROPSIA PARA PERSONAS NO IDENTIFICADAS O NO RECLAMADAS

Cuando una persona no identificada o no reclamada haya muerto por COVID-19, sin que tenga señales de violencia u otra posible causa de fallecimiento, no se le deberá practicar necropsia, solo emitir un “informe libre” que acredite que se realizó un examen externo al cadáver, además de tomar fotografía del rostro y datos biométricos.

Además, las autoridades encargadas deberán remitir la ficha completa a la Comisión Nacional de Búsqueda y a su homóloga local, “con la finalidad de que se centralice dicha información en el Sistema Nacional de Búsqueda con fines de localización e identificación”.