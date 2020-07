Proliferan table dance en Edomex pese a Covid; rompen sellos de clausura

Luis Miguel Sánchez, director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México informó que durante los meses de la pandemia los table dance proliferaron y pese a la suspensión, los dueños rompen los sellos y permiten el acceso, convirtiéndose en una problemática, sobre todo en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán.

Cuando vamos a verificar nos echan a sus halcones. Está la maña, lo sabemos. No nos da miedo, créanme que no; sin embargo, cuando ya hay una violación de sellos ya no sólo es una falta administrativa, se vuelve un procedimiento penal y ya hemos enviado las denuncias a la Fiscalía de Justicia para poder hacer un operativo y tomen el lugar”, agregó.