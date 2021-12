Promete Fayad no intervenir en proceso electoral para sucederlo

Tras comprometerse a no intervenir en el proceso electoral, garantizar la estabilidad política y paz social en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad aseguró que cuando concluya su mandato el próximo año andará tranquilamente en la calle respetando al gobierno sucesor y sin entrometerse en las decisiones del Ejecutivo.

Luego de acudir a la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para la renovación de la gubernatura de la entidad, el mandatario indicó ante medios de comunicación que su compromiso es guardar la estabilidad política y la paz social.

Tenemos todo lo necesario para un gran proceso electoral en paz, en orden y con tranquilidad. En los procesos preparatorios, la efervescencia siempre va a ser calentita, habrá muchos dimes y diretes, pero finalmente Hidalgo siempre ha sido muestra y en estos seis años se ha dado muestra de paz social, estabilidad política, tranquilidad y respeto a los resultados”, refirió.

Mencionó que respetará hasta el último día de su mandato las decisiones de las autoridades electorales estatales y federales, “he tratado de no enrollarme en temas políticos, de no enrarecer el ambiente, al contrario, tratar de conservar un diálogo permanente y así me voy a conservar”.

Además, dijo, no se meterá en los procesos de selección de los partidos, ya que tienen que llevarse a cabo en sus términos estatutarios y aunque forma parte del Consejo Político nacional, estatal y municipal del PRI, intervendrá sólo en lo que le competa y sin interferir en horarios y días hábiles de su gestión como gobernador.

Trataré de ser absolutamente respetuoso de la decisión que tomen los partidos, incluso mi partido. Respetaré la veda electoral en sus términos, habré de hacer lo que se me permite hacer y ser cuidadoso. No tengo mejor forma de ayudar al IEEH si no respetando las decisiones de su Consejo”, expresó.

IMPULSARÁ CAUSAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Al ser cuestionado por reporteros sobre dónde se ve al concluir su mandato, mencionó que caminando tranquilamente en las calles de Pachuca, sin ser agredido por la ciudadanía, ya que significará que cubrió una etapa de la historia y un papel importante.

Me veo como uno de ustedes, uno más, tratando de caminar en estas calles, conviviendo con todos y eso sí, me he estado preparando y me veo como un exgobernador que va a pretender ser buen exgobernador, no volviéndose a meter ni a opinar en los asuntos del gobierno del estado de Hidalgo porque ya tuve mi oportunidad”.

Indicó que sea quien sea el ganador o la ganadora del proceso electoral de 2022 y del partido que sea o independiente si fuera el caso, “habrán de contar en Omar Fayad con un exgobernador respetuoso, que sólo se meterá si se lo pide el gobierno para apoyar. Ese papel que se juega de tratar de seguir interviniendo cuando ya tuviste tu oportunidad, lo que tenía que hacer lo hice, y lo que no logré fue porque la pandemia no me lo permitió”.

Fayad Meneses compartió que tratará de vivir en paz, dedicado a sus actividades, con su familia, tomando las decisiones que tenga que tomar. Seguirá estudiando y trabajando en las causas que persigue como el combate a la pobreza y las formas de cómo hacerlo; en la democracia y cómo fortalecerla; a la inseguridad y cómo ser más efectivos; y las causas de ciencia y tecnología como el Sincrotrón.

Seguiré impulsando las causas que más le beneficien a los hidalguenses y a México, desde la trinchera de la sociedad civil”, puntualizó.

Adelantó que este jueves 16 de diciembre acudirá a Tabasco, donde asumirá oficialmente la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde tendrán una amplia agenda de trabajo como la reunión de seguridad nacional y la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil.

