Promueven jerarcas católicos miedo entre feligresía por abortos: organización

La campaña ‘Otra mirada católica del aborto’, realizada por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, acusó que la cúpula de esta religión, entre ellos los obispos, tienen como interés prioritario desayunar con gobernadores y juzgar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo sin importar que ellas mueran por un aborto clandestino, de los cuales, se estiman un millón cada año en el país.

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del área de violencia de género de Católicas por el Derecho a Decidir; así como Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de esta organización, y la investigadora Evely Aldas, hay desconocimiento de los preceptos y del derecho canónico.

Esto, señalaron, ha sido aprovechado por los altos jerarcas para promover el miedo entre la feligresía y que esta juzgue a las mujeres que deciden abortar sin conocer su historia.

Jesús no predicó el miedo y el infierno, sino el amor”, señaló Julián Cruzalta, quien advirtió que en el aborto no hay doctrina sino enseñanza y, basados en la teoría del probabilismo, dijo que si no hay certeza hay libertad y entra la conciencia”.