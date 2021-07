Propone PAN iniciativa para la identificación de talento deportivo

Este martes 13 de julio los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), las diputadas Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y el diputado Asael Hernández Cerón presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción VIII bis al artículo 25 de la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo.

Esta iniciativa solicita promover instrumentos y procedimientos para la identificación oportuna de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talento deportivo.

Se informó que en el Párrafo IV del Artículo 25, de igual forma establece que “La igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los niveles de supervisión y adopción de decisiones en la educación física, la actividad física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y recreo, promoción de la salud o altos resultados deportivos, es un derecho que toda niña y toda mujer debe poder ejercer plenamente.”

Por lo que la legisladora mencionó que el deporte es un derecho reconocido por diversos mecanismos deportivos, consagrado en diversas legislaciones. Sin embargo, uno de los objetivos y pilares más importantes en el ámbito del deporte es la competitividad deportiva, a través de las y los atletas de alto rendimiento, mismos que nos representan a nivel nacional e internacional; por lo que estos diamantes en bruto se encuentran en las filas de la juventud, no obstante diversos individuos que integran ese grupo poblacional no son detectados de forma continua, por lo que varios de esos talentos se pierden y no tienen la oportunidad de sobresalir, deportivamente hablando, a pesar de que tienen las aptitudes para lograrlo.

Por ello considera importante que, en la detección de talentos deportivos, se debe contar con un conjunto de programas y acciones, para después llevar a cabo actos enfocados a la orientación deportiva, en donde las y los expertos en la materia consideren las necesidades de las y los deportistas.