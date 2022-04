Propone diputado asambleas para zanjar conflicto por comité de agua en Chilcuautla

El diputado del distrito local V Ixmiquilpan, Edgar Hernández Dañu, considera que convocar a una asamblea puede solucionar el conflicto que tienen habitantes de Tunititlán por la elección de su Comité de Agua Potable, el cual no fue reconocido por la presidencia municipal de Chilcuautla.

Luego que la delegación de la comunidad Tunititlán de Chilcuautla desconoció la elección de su comité de agua potable, encabezado por Jaime Gálvez a quien acusan de actos de corrupción según información de la que tuvo conocimiento el diputado, este aseguró que lo más adecuado para resolver el problema es llamar a una asamblea general entre ambas partes.

“Conozco el asunto, sé que es un conflicto social, pero hasta el momento los vecinos no se han acercado a mí, no hemos dialogado con ninguna de las dos partes, es un conflicto que lleva el ayuntamiento”, señaló el legislador Hernández Dañu en entrevista para AM Hidalgo.

Cabe señalar que dicho asunto ya generó que el comité, al que autoridades no reconocen como electo, realizara protestas en la sede de la alcaldía, incluso en días pasados retuvieron al síndico municipal en el ayuntamiento, además de quemar una patrulla, según la información que dijo conocer el legislador.

“Por lo que he escuchado hubo tensión en días pasados ya que el presidente municipal no reconoció a los que resultaron electos para el comité, ellos solicitaron audiencia con el alcalde, pero no fueron atendidos, toda la semana el ayuntamiento estuvo tomado, hubo un enfrentamiento incluso a golpes, una patrulla quemada, pero no puedo confirmar a ciencia cierta todo eso, repito, es lo que me han contado algunos vecinos”, externó el legislador.