Proponen enviar agua residual del río Tula hacia San Agustín Tlaxiaca para riego

“El agua residual que Tula no quiere, que sea enviada a San Agustín Tlaxiaca para aprovecharla y librar a la agricultura del riego de temporada”, coincidieron ambientalistas y agricultores de ambos municipios quienes proponen una alternativa al plan integral presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que contempla el entubamiento del río Tula.

En el marco del posicionamiento realizado por el legislador Octavio Magaña Soto para que el gobierno federal nombre a un comisionado exclusivo para tratar temas del río Tula y los proyectos que se deriven, la Red de Conciencia Ambiental y la Comisión para el Riego con Aguas Residuales de San Agustín Tlaxiaca coincidieron en una solución que beneficiaría a ambas partes, que es canalizar las aguas negras entre los municipios y aprovecharlas en el sector agrícola.

Este martes Angélica Arellano, secretaria de la Red de Conciencia Ambiental, y Luis Sánchez, comisionado del sistema de aguas residuales de San Agustín Tlaxiaca, acudieron a la sede del Poder Legislativo para respaldar la petición del diputado tulense Octavio Magaña, además de compartir un proyecto como alternativa al plan integral propuesto por Conagua.

PROYECTO DE CONAGUA NO ES SOLUCIÓN

De acuerdo con Angélica Arellano, el proyecto de Conagua que propone el revestimiento con concreto del río, además de la reconstrucción y demolición de algunos puentes de la zona, no es solución para los problemas que se generan en temporadas de lluvias y que vivieron su punto más crítico durante septiembre del año pasado.

Lo anterior se debe a que, de acuerdo con opiniones de expertos estadounidenses recabadas por su organización, la obra que se hará en la zona urbana de Tula afectará a comunidades aledañas, ya que el concreto del río ocasionará que la corriente cobre más fuerza en su camino.

“Los expertos nos han dicho que eso no garantiza que no nos volvamos a inundar, la solución está en el Estado y Ciudad de México. Es como si tu vecino sacara su agua por tu jardín, no vamos a decir nada, nosotros vamos a asumir los costos y las obras en lugar de pedirle a ellos que se hagan responsables y que no solo nos ocupen como patio de servicio”, señaló la ambientalista.

Según las mesas de trabajo realizadas con la sociedad y expertos en la materia, Angélica Arellano prevé que una vez revestido con concreto el río se convertirá en canal, pues señaló que solo eso les da a entender el proyecto de la dependencia federal, en el cual no se contempla la disminución de aguas residuales provenientes de las dos entidades vecinas por lo que el problema seguirá latente.

“Que no nos vendan la idea de que ese proyecto de Conagua es la solución a las inundaciones, especialistas nos han dicho que no, el pavimentar un río va a causar que de esa parte para abajo tomará más fuerza, el problema será para Ixmiquilpan y demás, puede ser peor para ellos y generar tragedias más grandes que la que nos pasó a nosotros el año pasado, somos paisanos, no nos podemos hacer eso”, puntualizó.

PIDEN LLEVAR AGUAS RESIDUALES A SAN AGUSTÍN TLAXIACA

Como idea propia y derivada de los conversatorios, Luis Sánchez, comisionado para el riego por aguas residuales de San Agustín Tlaxiaca, comentó que su municipio y Tula pueden generar un proyecto conjunto con el cual se envíen las aguas del río a los canales de riego para beneficiar al campo.

Lo anterior, a decir del comisionado, ya fue tratado con autoridades de Conagua hace algunos años; sin embargo, acusó desinterés por parte de la dependencia por lo que no hubo avance al respecto.

“Llevamos décadas peleando el derecho al riego con aguas residuales, Ajacuba ya lo tiene, pero se nos ha negado, no pasa de ahí ese canal de riego, con la problemática de Tula queremos apoyarlos de esa manera, ya no quieren las aguas negras en su río, San Agustín Tlaxiaca les propone que el agua que no quieren nos la manden”, comentó Luis Sánchez.

De acuerdo con el agricultor, el pasado 15 de febrero volvieron a tener contacto con la dirigencia de Conagua por medio del director Germán Martínez, a quien le comentaron el proyecto que tienen; no obstante, tras prometerles mesas de trabajo para analizarlo, aún no ven avance en las conversaciones.

Por lo anterior, Luis Sánchez pidió la intervención de autoridades estatales y federales, ya que el proyecto previsto por ambientalistas y trabajadores del campo representa un beneficio para un gran sector de la población hidalguense al aprovechar las aguas residuales que provienen desde el Estado de México y la capital del país.