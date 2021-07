Protesta Yo te creo en Pachuca, acusa de abuso infantil a profesor de natación

La organización Yo te creo realizó una protesta este jueves contra los casos de abuso infantil que, asegura, ha cometido un profesor de natación en una escuela de la colonia Ampliación Santa Julia, en la calle Zaratustra.

Sin dar detalles sobre la institución educativa, el grupo de atención especializada en víctimas de violencia sexual aseguró que son varios los reportes que tienen contra la persona con iniciales G.P.C., quien se desempeña como instructor de natación en una alberca que es utilizada por varios planteles educativos.

De acuerdo con las manifestantes no se puede dar información de víctimas ni presuntos responsables debido a la protección de datos personales.

De igual manera dijeron desconocer el número de víctimas exactas del presunto agresor, pero con base en las denuncias hechas en sus redes sociales, aseguran que son varias e incluso podrían llegarles más quejas sobre este caso, comentaron.

Afirmaron que las familias de las víctimas aún no presentan denuncia formal ante las autoridades competentes, razón por la cual no desean hacer públicos los nombres de la institución ni el agresor.

Otra de las acciones emprendidas por Yo te creo es la implementación de un sistema para reunir firmas en Google, a fin de apoyar el posicionamiento en rechazo a las violencias perpetradas contra niñas y niños.

En dicho posicionamiento reafirman su objetivo principal: “No es un accidente violentar los derechos de una niña y aprovecharse de las circunstancias, son hechos que tienen consecuencias y no dejaremos que pase desapercibido. No permitiremos que la violencia sea normalizada ni encubierta, a las niñas y sus familias les decimos fuerte y claro: no están solas, les creemos y desde la colectividad hacemos eco en su denuncia”.