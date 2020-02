Protestan afuera de Palacio Nacional por feminicidios

Una docena de mujeres protestaron afuera de Palacio Nacional por el feminicidio de Ingrid Escamilla, así como por el clima de violencia y por el alto índice de feminicidios que hay en país, donde quemaron la reproducción de un boleto de la rifa del avión presidencial.

Con pasamontañas, las mujeres acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser omiso ante las protestas por los 250 feminicidios que, aseguraron, se han registrado en lo que va de este año, y señalaron que el Ejecutivo federal no se enfoca en este tema “para no opacar su rifa”.

Manifestaron que no son ningún grupo de desestabilizadores, y que nadie les pagó por protestar afuera del recinto histórico.

“Que nos llamen grupos de desestabilizadores, que su fiscal proponga eliminar la tipificación de feminicidios y usted lo permita, lo hace cómplice. Que la policía difunda con morbo nuestros cuerpos violentados, lo hace cómplices de cada feminicida de este país”.

“Palacio Nacional está manchado de sangre de Ingrid Escamilla, de Isabel Cabanillas, de los más de 250 feminicidios que va en el año y apenas es febrero. Usted es parte del problema, Claudia Sheinbaum, la PGJ es parte del parte del problema, Gertz Manero, los funcionarios que divulgan información de las víctimas, los reporteros y periodistas que se enriquecen con nuestros cuerpos mutilados”

“Y repito usted (el presidente) que quien puede incidir no hace nada al respecto es la mayor parte del problema, ustedes que no quiere opacar su rifa mientras miles de vida no solo son opacadas, sino apagadas".

“Nadie nos pago para venir aquí, a ustedes si se le paga por un trabajo", agregaron.

Las manifestantes exigieron resultados “que se nos deje de asesinar”, mientras quemaban el "cachito" que tenía escrito la leyenda “México feminicida”.