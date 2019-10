Protestan campesinos del Valle del Mezquital en Congreso; amenazan con plantón

Alrededor de 300 campesinos del Valle del Mezquital se manifiestan en la sede del Congreso de Hidalgo para exigir la liberación de 100 millones de pesos para 60 obras en diferentes comunidades.

Con pancartas y consignas, solicitaron la intervención de la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, para exigir al gobierno atienda minutas firmadas, de lo contrario permanecerán hasta mañana, cuando comparezca la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas.

Julio Cesar Salvador, delegado de la comunidad de San Andrés Orizabita, en Ixmiquilpan, señaló que el pasado 8 de mayo, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al C5i, el gobernador del estado signó una minuta para destinar los recursos.

Posteriormente, el 20 de septiembre, dicha minuta se ratificó ante la Secretaría de Gobernación y delegados comunales del Valle del Mezquital, quienes ahora permanecen en el interior del Congreso local.

En el Valle del Mezquital no ha llegado ningún recurso. No tenemos obras de impacto y ya estamos cansados de que nos aplacen; por ello estamos dispuestos a una resistencia civil pacífica, de no movernos de esta instancia (Congreso local), pues es un ente de equilibro”, advirtieron.