Protestan en Congreso local para exigir obra pública en la Sierra y Valle del Mezquital

Pobladores del Valle del Mezquital y la Sierra hidalguense acudieron al Congreso de Hidalgo para solicitar el cumplimiento de obras públicas de primera necesidad para comunidades afectadas por los desbordamientos de ríos en la zona; de acuerdo con manifestantes hay localidades incomunicadas.

25 municipios del Valle del Mezquital y la Sierra hidalguense están a la espera de obras públicas de primera necesidad, las cuales fueron pactadas desde hace cuatro años y representan un gasto aproximado de 200 millones de pesos, aseguraron los afectados que este martes se manifestaron en las inmediaciones del Congreso local.

Judith Sonia López, vicepresidenta del Movimiento Social Patriótico, quien encabezó las protestas, aseguró que las obras consisten en la construcción de puentes destruidos por los recientes desbordamientos de ríos, además del equipamiento de pozos, paneles solares, construcción de drenajes, pavimentaciones y solucionar el desabasto de agua.

Precisaron que los municipios más afectados son Chilcuautla, Atotonilco el Grande, Cardonal, Ixmiquilpan, Pisaflores, Yahualica, Tlahuiltepa y Eloxochitlán, los cuales tienen incluso localidades incomunicadas debido a la destrucción de puentes que las conectan con otras comunidades, lo cual es esencial para su actividad económica.

“Son varias comunidades incomunicadas, en el caso de Eloxochitlán, su lugar más cercano para comprar cosas es Cardonal, no pueden pasar porque es un solo camino con un puente y pues si no está se quedan sin comprar sus provisiones, solamente cuentan con un puente colgante que es provisional, pero realmente no sirve de mucho”, señaló la vocera del movimiento.