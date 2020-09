Protestan en Singuilucan por designación de esposa de exalcalde en Concejo Municipal

Pobladores de Singuilucan protestan en las instalaciones de la alcaldía contra la designación del Concejo Municipal Interino.

Los inconformes se manifiestan contra la designación de Mari Cruz Aguilar Flores, esposa del presidente municipal saliente, Mario Hugo Olvera Morales, y anterior presidenta del sistema DIF de ese municipio.

El concejo será presidido por Pablo Calixto Cárdenas; en tanto, como vocal ejecutivo con funciones de síndico quedó Nelly Guadalupe Dávila López.

Además, como vocales, quienes asumirán las funciones de regidores, fueron electos Alfonso Vargas Vera, Mari Cruz Aguilar Flores (cónyuge del alcalde que deja la encomienda), Gabriel Jiménez Moreno, María Erandi Sánchez Pérez y Pedro Taboada Jiménez.

Previo a la designación, Mario Hugo Olvera comentó a AM Hidalgo que su esposa se separó de su administración desde febrero pasado. No obstante, agregó, ella fue la que buscó ser propuesta dentro del concejo y aseguró no haber tenido que ver con ello.

TAMBIÉN EN ALFAJAYUCAN

Anteriormente, pobladores de Alfajayucan protestaron frente a la presidencia municipal contra la elección de Pablo Ramírez Martínez como presidente del Concejo Municipal Interino, ya que es hermano del exalcalde Toribio Ramírez.

El vocal ejecutivo con funciones de síndico es Angélica Zamudio Barrera.

Mientras que los vocales quienes asumirán las funciones de regidores son Diana Cruz García; Lilia Corona Anaya, Alejandra Cruz Estrada, Antonio Margarito Gutiérrez y Daniel Guadalupe Guerrero Zamudio.